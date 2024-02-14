إحالة أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم للنيابة

أعلنت الهيئة العامة الرياضية في الكويت إحالة أمين سر اللجنة الأولمبية حسين المسلم للنيابة بشبهة مالية قدرها 3.4 مليون دينار حدثت خلال دورة الألعاب الخليجية الثالثة عام 2021.

وأوضحت اللجنة أنه بعد الاطلاع على أوراق البطولة والمحاضر الخاصة بها، تبين وجود ارتباطات تعاقدية بين شركة "ديناميك للتجارة العامة والاستيراد والتصدير" مع اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث إن الشركة تعود ملكيتها إلى أقارب من الدرجة الأولى (زوجته وأولاده وبناته) لعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والمدير العام للبطولة المسلم.

الهيئة العامة الرياضة: إحالة أمين سر اللجنة الاولمبية الكويتية حسين المسلم للنيابة بشبهة مالية قدرها 3.4 مليون دينار حدثت خلال استضافة الكويت لدورة الألعاب الخليجية الثالثة في عام 2021 بالتعاقد مع شركة مملوكة لزوجته وأولاده وبناته. pic.twitter.com/cFmfXhQRXn — المجلس (@Almajlliss) February 14, 2024

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وأوضحت الهيئة العامة في بيانها:" أنه تم التعاقد مع الشركة المذكورة من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية لتوريد وتركيب أدوات ومعدات رياضية لهذه الاستضافة، فضلا عن قيام الشركة بتقديم عروض أسعار لعدد من الأعمال الأخرى ضمن هذه الاستضافة على النحو الذي تثبته الأوراق والمستندات المرفقة".



وتابع البيان: "ولما كانت هذه الوقائع تنطوي على شبهات لجرائم عامة مما يعاقب عليها القانون، وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية قد أحال المذكور إلى لجنة الأخلاق لاتخاذ ما يلزم بشأنه وفقا للنظم واللوائح المتبعة لدى اللجنة المذكورة، كما خلص إلى أنه حرصا من اللجنة الأولمبية الكويتية على المال العام فيمكن إحالة الأمر إلى الجهات المختصة بما فيها على الأخص النيابة العامة وذلك على الوجه الذي أبانته في الكتاب رقم (2024/92) بتاريخ 2024/02/05 المرفق".



وختم: "ومتى كان الأمر على ما تقدم، فقد بات لزاما إبلاغ النيابة العامة عن الوقائع التي انطوت عليها استضافة الدورة المشار إليها لمباشرة شؤونها فيها وفقا للقانون لذا يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه بما يلزم بهذا الشأن تحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة وضرورات المحافظة على المال العام".

وسبق لدولة الكويت أن استضافت عن طريق اللجنة الأولمبية الكويتية دورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر من عام 2021.

المصدر: "وسائل إعلام"