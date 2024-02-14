حالة غريبة تهدد مانشستر سيتي بالطرد من دوري أبطال أوروبا

تنتظر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صدمة قوية في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والسبب يتمثل في أرسنال وليفربول.

ويحتل فريق المدرب بيب غوارديولا حاليا وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

وتجعل اللوائح الجديدة لدوري الأبطال، احتلال المركز الخامس في البطولة كافيا للتأهل إلى المسابقة، ولكن هناك تحولا مفاجئا في الأحداث قد يمنع سيتي من المشاركة حتى لو احتل أحد هذه المراكز.

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وسلط موقع "Sportbible" الضوء على امتلاك مجموعة السيتي لكرة القدم حاليا حصة قدرها 47% من نادي جيرونا الإسباني الذي أصبح قريبا من التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم باحتلاله المركز الثاني في الليغا.

وأشار الموقع في تقريره إلى أنه بموجب قواعد الملكية الحالية، فإن مشاركة جيرونا ستخلق مشكلة هائلة لمانشستر سيتي بسبب الانتماء لنفس الشركة.

المثير أن هذا الأمر سيحدث في حالة نادرة وهي احتلال سيتي لمركز في الدوري الإنجليزي أقل من المركز الذي سيحتله جيرونا على الجانب الآخر في الدوري الإسباني، لذلك سيؤثر ليفربول وأرسنال بشكل مباشر على هذا الأمر باعتبارهما الثنائي الأشرس في الصراع على البريميرليغ.

ولكن لو احتل سيتي وجيرونا نفس المركز، فيمكن للفريق الإنجليزي الوصول لأن إنجلترا هي الدولة الأولى بتصنيف الاتحاد الأوروبي في قائمة الوصول للمسابقات الخاصة به.

وبحسب التقرير فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بمراقبة الوضع حاليا ويقيم الروابط بين جيرونا ومانشستر سيتي، ولو أثرت هذه العلاقة على حظوظ الطرف الإنجليزي، قد تضطر مجموعة سيتي إلى تقليص حصتها في جيرونا.

المصدر: "وسائل إعلام"