زيدان يعلق على أنباء رحيل مبابي إلى ريال مدريد

أثار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، المزيد من الشكوك حول مصير مواطنه كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باحتمالية انتقاله إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

وقال زيدان في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "سنرى ما سيحدث.. في الوقت الحالي، الأمر ليس لي صلة به".

وعن احتمالية انتقال مبابي لريال مدريد، قال زيدان: "نتحدث عن ذلك كثيرا، لكننا لا نعرف ما سيحدث".

يذكر أن مبابي رفض الانتقال عدة مرات إلى ريال مدريد منذ عام 2017، بسبب عروض باريس سان جيرمان الضخمة من الناحية المالية.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتطرق زيدان للحديث عن الإنجليزي جود بيلينغهام المتألق مع ريال مدريد، هذا الموسم، قائلا: "أنا أشيد كثيرا بقدرات جود بيلينغهام، إنه أمر لا يصدق، ويقوم بأشياء مذهلة".

وأتم: "الآن نريده أن يفوز بالألقاب مع ريال مدريد، هذه هي أمنيتي خلال الفترة المقبلة".

ورحل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021، ولم يتول تدريب أي فريق حتى الآن.

وارتبط اسم المدرب الفرنسي بتولي تدريب نادي باريس سان جيرمان، كما سبق له وأن طلب التعاقد مع مبابي عندما كان مدربا في ريال مدريد.

المصدر: وسائل إعلام