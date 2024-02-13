ليفربول يتحرك للتعاقد مع لاعب ريال مدريد سابقا قبل برشلونة

تحركت إدارة نادي ليفربول بشكل جاد من أجل التعاقد مع لاعب "الريدز" وريال مدريد سابقا، الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لنادي باير ليفركوزن الألماني، في الصيف المقبل.

وكان الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد أعلن رحيله عن قلعة "أنفيلد" بشكل رسمي مع انتهاء الموسم الحالي.

وأرسل ليفربول، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، كشافين حضروا بالفعل مباراة ليفركوزن الأخيرة ضد ضيفه بايرن ميونخ (3-0) يوم السبت الماضي، ضمن الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتريد إدارة النادي الإنجليزي مراقبة العمل الذي يقوم به ألونسو عن كثب، قبل التحرك النهائي لإقناعه بالعمل في "أنفيلد".

وأوضحت أن كشافي "الريدز" أشادوا بالفعل بما قدمه فريق ألونسو في الملعب، من أجل التغلب على بايرن ميونخ.

وأشارت إلى العمل الكبير الذي يقدمه ألونسو هذا الموسم مع ليفركوزن، جعله محط اهتمام العديد من الأندية الكبرى، وأبرزها برشلونة وبايرن ميونخ إلى جانب ليفربول.

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وذكرت الصحيفة أن نادي ليفربول لا يخطط فقط للتوقيع مع ألونسو فحسب من ليفركوزن، لكنهم يراقبون أيضا الثنائي بييرو هينكابي وفلوريان فيرتز من النادي الألماني.

يذكر أن تشابي ألونسو (42 عاما) دافع عن ألوان ليفربول "الريدز" خلال الفترة ما بين عامي (2004-2009)، قبل أن يرتدي قميص ريال مدريد "الميرنغي" في الفترة (2009-2014)، ومن ثم انتقل إلى صفوف فريق بايرن ميونخ، حتى اعتزاله كرة القدم عام 2017.

ويتربع نادي باير ليفركوزن، بقيادة ألونسو، على عرش صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن وصيفه وحامل اللقب بايرن ميونخ، ويليهما شتوتغارت في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

المصدر: وكالات