ملاكم أمريكي يعتزم التصويت لبوتين في الانتخابات الرئاسية.. ومقابلته لتحقيق 3 أمنيات (فيديو)

أعلن الملاكم الأمريكي الأصل، كيفن جونسون، الذي منحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنسية الروسية، أنه يعتزم التصويت لصالح بوتين خلال الانتخابات الرئاسية في شهر مارس المقبل.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن جونسون، قوله: "سأذهب شخصيا للتصويت لبوتين! أود حقا أن أقابله يوما ما وأصافحه. أود أيضا أن ألعب الشطرنج معه، ثم أعزف مقطوعة موسيقية على البيانو، وثالثا، أشكره على السماح لي بأن أكون جزءا من هذا البلد".

ومنح فلاديمير بوتين الجنسية الروسية للملاكم كيفن جونسون، وفقا لمرسوم نشر في 9 يناير الماضي، بعدما طلب الملاكم الأمريكي من بوتين منحه الجنسية الروسية في أبريل الماضي.

وأحدث جونسون تغييرا على اسمه في 15 أغسطس الماضي، باختيار اسم فلاديميروفيتش كاسمه الأوسط، تيمنا بالرئيس الروسي، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون، كما حصل على ترخيص من اتحاد الملاكمة الروسي.

وخاض كيفن جونسون، البالغ من العمر 44 عاما، 60 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، محققا 36 فوزا مقابل 22 هزيمة وتعادلين.

المصدر: RT