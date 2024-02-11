رئيس الإمارات يوجه رسالة لأمير قطر بعد تتويج منتخب بلاده بكأس آسيا

هنأ رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، أمير قطر تميم بن حمد، بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس آسيا بعد فوزه على الأردن في النهائي بنتيجة 3-1.

وكتب الرئيس الإماراتي عبر حسابه على منصة "إكس": "‌‏أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة".

أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة. كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 10, 2024

وأضاف: "كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة".

وتوج منتخب قطر بلقب البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصد لقب النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.

المصدر: RT