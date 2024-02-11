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الملكة رانيا توجه رسالة للاعبي منتخب الأردن بعد خسارتهم في نهائي كأس آسيا

الرياضة

الملكة رانيا توجه رسالة للاعبي منتخب الأردن بعد خسارتهم في نهائي كأس آسيا
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أشادت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، بأداء منتخب بلادها خلال بطولة كأس آسيا في قطر والتي حل فيها "النشامى" في مركز الوصافة بعد خسارته النهائي أمام المنتخب المضيف بنتيجة 1-3.

وكتبت الملكة رانيا بعد المباراة التي أقيمت أمس السبت في ملعب "لوسيل" في الدوحة، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "ما خسرتوا يا نشامى لأنكم ربحتوا قلوب كل الأردنيين، أبطال بلعبكم وأخلاقكم وروحكم الرياضية".

وتابعت معبرة عن فخرها: "قديش احنا فخورين فيكم. مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني. وهنيئا للشقيقة قطر الفوز".

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وتوج منتخب قطر بلقب البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصد لقب النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.

في المقابل، لم ينجح منتخب الأردن في تحقيق باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.

المصدر: RT

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