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عناق أمير قطر لولي العهد الأردني خلال المباراة النهائية لكأس آسيا يثير تفاعلا

الرياضة

عناق أمير قطر لولي العهد الأردني خلال المباراة النهائية لكأس آسيا يثير تفاعلا
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أثارت لقطة مصورة أظهرت عناق أمير قطر لولي العهد الأردني، خلال المباراة النهائية لكأس آسيا والتي جمعت منتخبي البلدين، تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وأظهرت اللقطة حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في استاد لوسيل، ثم تحدثا معا وتعانقا.

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس" مع اللقطة التي جمعتهم، بتعليقات إيجابية للبلدين.

عناق أمير قطر لولي العهد الأردني خلال المباراة النهائية لكأس آسيا يثير تفاعلا
عناق أمير قطر لولي العهد الأردني خلال المباراة النهائية لكأس آسيا يثير تفاعلا

وعلق أحدهم قائلا: "الله لايفرقهم ويعز جميع الشعوب العربية".فيما قال آخر "يالله حيهم.."

وحرص كل من الأمير تميم بن حمد والأمير الحسين بن عبدالله على متابعة وتشجيع منتخب بلاده أثناء المباراة النهائية التي جمعت منتخبي البلدين أمس السبت.

وحضر ولي العهد الأردني على مدرجات استاد لوسيل إذ حرص على تشجيع منتخب بلاده. 

والتقى المنتخب القطري مع نظيره الأردني في نهائي كأس آسيا بنسختها الحالية، والمقامة على الأراضي القطرية، أمس السبت وانتهت المباراة بفوز المنتخب القطري على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتوج المنتخب القطري بلقب كأس آسيا لكرة القدم ألفين وثلاثة وعشرين.

المصدر: RT

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