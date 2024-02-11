عناق أمير قطر لولي العهد الأردني خلال المباراة النهائية لكأس آسيا يثير تفاعلا

أثارت لقطة مصورة أظهرت عناق أمير قطر لولي العهد الأردني، خلال المباراة النهائية لكأس آسيا والتي جمعت منتخبي البلدين، تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وأظهرت اللقطة حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في استاد لوسيل، ثم تحدثا معا وتعانقا.

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس" مع اللقطة التي جمعتهم، بتعليقات إيجابية للبلدين.

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ولي عهد مملكة الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 🇶🇦♥️🇯🇴

pic.twitter.com/6h9TITmVaF — عمرو (@bt3) February 10, 2024

وعلق أحدهم قائلا: "الله لايفرقهم ويعز جميع الشعوب العربية".فيما قال آخر "يالله حيهم.."

وحرص كل من الأمير تميم بن حمد والأمير الحسين بن عبدالله على متابعة وتشجيع منتخب بلاده أثناء المباراة النهائية التي جمعت منتخبي البلدين أمس السبت.

وحضر ولي العهد الأردني على مدرجات استاد لوسيل إذ حرص على تشجيع منتخب بلاده.

أمير دولة قطر تميم بن حمد ال ثاني برفقة ولي عهد مملكة الأردن الأمير الحسين بن عبدالله في نهائي كأس أسيا 🇶🇦🤝🇯🇴#كأس_آسيا2023

#قطر_الأردنpic.twitter.com/L7NiwU0PbM — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2024

والتقى المنتخب القطري مع نظيره الأردني في نهائي كأس آسيا بنسختها الحالية، والمقامة على الأراضي القطرية، أمس السبت وانتهت المباراة بفوز المنتخب القطري على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتوج المنتخب القطري بلقب كأس آسيا لكرة القدم ألفين وثلاثة وعشرين.

المصدر: RT