 
مباشر

ملك الأردن يوجه رسالة لـ"النشامى" بعد خسارتهم لقب كأس آسيا لمصلحة قطر

الرياضة

ملك الأردن يوجه رسالة لـ
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyem

أشاد العاهل الأردني عبد الله الثاني بلاعبي منتخب بلاده رغم خسارتهم أمام منتخب قطر في المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم بنتيجة 1-3.

وكتب العاهل الأردني عبر حسابه على منصة "إكس": "عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".

وحرص الملك عبد الله الثاني على تهنئة منتخب "العنابي" باللقب، قائلا: "نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

إقرأ المزيد
ماذا يقول خبراء التحكيم عن ركلات الجزاء الثلاث المحتسبة لقطر في لقائها أمام الأردن؟
ماذا يقول خبراء التحكيم عن ركلات الجزاء الثلاث المحتسبة لقطر في لقائها أمام الأردن؟

وتوج منتخب قطر بلقب البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصد لقب النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.

في المقابل، فشل منتخب الأردن في تحقيق باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟