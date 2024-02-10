نجم باير ليفركوزن يعاقب نوير ليتكبد بايرن ميونخ خسارة قاسية (فيديو)

عاقب نجم باير ليفركوزن، الهولندي جيريمي فريمبونغ، حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، لخروجه من مرماه خلال مباراة فريقيهما يوم السبت في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الألماني.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير لتقدم باير ليفركوزن بهدفين دون رد، وجه فريمبونغ الضربة القاضية لبايرن بهدف ثالث، مستفيدا من ترك نوير لمرماه من أجل مساعدة زملائه في الهجوم خلال ركلة ركنية، ليشتت الدفاع كرة طويلة إلى الهولندي الذي تقدم ثم سددها من مسافة بعيدة في المرمى الخالي تماما في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

jeremie frimpong be kardeşim pic.twitter.com/vPH4hhc9pX — kedimahmut (@kedimahmutt) February 10, 2024

وانتهت المباراة بفوز عريض لباير ليفركوزن على بايرن ميونخ بثلاثية دون رد.

ورفع ليفركوزن (55 نقطة) الفارق بينه وبين العملاق البافاري في الصدارة إلى 5 نقاط.

ومع أن البطولة لا تزال طويلة، إلا أن فارق المستوى ظهر جليا لمصلحة ليفركوزن ما يرجح كفته لإحراز اللقب.

المصدر: وكالات