قائد منتخب قطر يرفع كأس آسيا على طريقة ميسي في مونديال 2022 (فيديو)

رفع قائد منتخب قطر حسن الهيدوس كأس آسيا التي توج بها "العنابي" على حساب الأردن (3-1) يوم السبت، على طريقة ليونيل ميسي عندما حصد الأخير لقب مونديال 2022 مع الأرجنتين.

وخلال مراسم التتويج، ارتدى الهيدوس "البشت" الخليجي الشهير أثناء رفعه كأس البطولة، في تكرار لما فعله ميسي في حفل تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر نهاية العام 2022.

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حسن الهيدوس بالتتويج يلبس البشت 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/THz8dSLtIh — سهم (@1SMi_) February 10, 2024

حسن الهيدوس يحتفـل على طريقة الأسطورة ميسي 👏💜 pic.twitter.com/aBPx9ebuvP — Messi Xtra (@M30Xtra) February 10, 2024

وحينها، ألبس أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "البشت" الخليجي لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما في 18 ديسمبر 2022، على ملعب لوسيل وهو نفس الملعب الذي استضاف مواجهة قطر والأردن اليوم في نهائي كأس آسيا.

وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها في كأس آسيا بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).

كما عوض "العنابي" من خلال إحراز اللقب الصورة الباهتة التي ظهر بها في مونديال 2022، عندما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، محققا أسوأ نتيجة لدولة مضيفة.

المصدر: RT