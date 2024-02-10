ترتيب هدافي كأس آسيا بعد إسدال الستار على منافسات البطولة

توج النجم القطري أكرم عفيف بجائزة أفضل هداف في بطولة كأس آسيا التي اختتمت يوم السبت في قطر وشهدت تتويج "العنابي" القطري باللقب على حساب الأردن (3-1).

وسجل عفيف ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات جزاء في النهائي ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف أمام النجم العراقي أيمن حسين الذي تراجع للمركز الثاني مع ستة أهداف.

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وفي ما يلي الترتيب النهائي لقائمة هدافي بطولة كأس آسيا:

- 8 أهداف

أكرم عفيف (قطر)

- 6 أهداف

أيمن حسين (العراق)

- 4 أهداف

أياسي أويدا (اليابان)، يزن النعيمات (الأردن)

- 3 أهداف

لي كانغ-إن وسون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)، عدي الدباغ (فلسطين)، مهدي طارمي (إيران)، موسى التعمري (الأردن)، حسن الهيدوس (قطر).

المصدر: RT