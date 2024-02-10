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ترتيب هدافي كأس آسيا بعد إسدال الستار على منافسات البطولة

الرياضة

ترتيب هدافي كأس آسيا بعد إسدال الستار على منافسات البطولة
AP
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توج النجم القطري أكرم عفيف بجائزة أفضل هداف في بطولة كأس آسيا التي اختتمت يوم السبت في قطر وشهدت تتويج "العنابي" القطري باللقب على حساب الأردن (3-1).

وسجل عفيف ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات جزاء في النهائي ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف أمام النجم العراقي أيمن حسين الذي تراجع للمركز الثاني مع ستة أهداف.

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وفي ما يلي الترتيب النهائي لقائمة هدافي بطولة كأس آسيا:

- 8 أهداف 

أكرم عفيف (قطر)

- 6 أهداف 
أيمن حسين (العراق)

- 4 أهداف

أياسي أويدا (اليابان)، يزن النعيمات (الأردن)

- 3 أهداف 
لي كانغ-إن وسون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)، عدي الدباغ (فلسطين)، مهدي طارمي (إيران)، موسى التعمري (الأردن)، حسن الهيدوس (قطر).

المصدر: RT

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