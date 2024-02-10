برشلونة يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة غرناطة

أعلن مدرب نادي برشلونة، تشافي هرنانديز، أن حارسه الألماني مارك أندري تير شتيغن وجناحه البرازيلي رافينيا تعافيا من الإصابة وسيعودان للمساهمة في حملة الفريق المتبقية من الموسم.

ويحتل حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم المركز الثالث راهنا، بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد (58 نقطة) الذي يخوض مباراة قمة مساء اليوم السبت ضد جيرونا الثاني (56 نقطة).

ويستقبل برشلونة غرناطة غدا الأحد، ويأمل في تقليص الفارق مع الوصيف على الأقل.

ولعب تير شتيغن آخر مرة مع الفريق الكتالوني في نوفمبر الماضي عندما أصيب في ظهره، فحرس إينياكي بينيا الخشبات الثلاث بدلا عنه.

ومني برشلونة بخسارة كبيرة في تلك الفترة أمام ريال مدريد في نهائي الكأس السوبر وأقصي من مسابقة كأس إسبانيا أمام أتلتيك بلباو.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي يوم السبت: "أنا سعيد جدا بأداء إينياكي، أظهر أنه حارس يمكننا الوثوق به (لكن) سعيد جدا لمارك، هو لاعب أساسي لنا وللفريق".

وأكد تشافي أن الجناح رافينيا بات بدوره جاهزا للعب بعد مشكلة في العضلات الخلفية لفخذه أبعدته عدة أسابيع عن الملاعب "سيكون رافينيا جاهزا للغد، لقد تعافى جيدا".

ورأى تشافي أن المواجهة بين ريال مدريد وجيرونا تشكل فرصة لمواصلة الضغط على الصدارة "يجب أن نفوز غدا، والأهم معرفة أن أحد الفريقين (ريال مدريد وجيرونا)، أو كليهما سيهدران النقاط".

المصدر: وكالات