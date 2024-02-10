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التشكيلة الأساسية لموقعة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

الرياضة

التشكيلة الأساسية لموقعة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا
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أعلن مدرب منتخب قطر الإسباني ماركيث لوبيث، والمدير الفني للأردن، المغربي الحسين عموتة، عن تشكيلتي منتخبيهما لخوض نهائي كأس أمم آسيا مساء اليوم السبت.

وقرر لوبيث الدفع بالأسماء التالية:

مشعل برشم - محمد وعد - المهدي علي - لوكاس - طارق سلمان - جاسم جابر - أحمد فتحي - أكرم عفيف - حسن الهيدوس - يوسف عبد الرزاق - المعز علي.

في حين اعتمد عموتة على التشكيلة التالية:

يزيد أبو ليلى - سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب - محمود المرضي - نور الروابدة - الرشدان - حسان الحداد - علي علوان - يزن النعيمات  - موسى التعمري.

ويتطلع منتخب قطر إلى أن يصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في حين يبحث الأردن عن باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.

المصدر:RT

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