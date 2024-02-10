التشكيلة الأساسية لموقعة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

أعلن مدرب منتخب قطر الإسباني ماركيث لوبيث، والمدير الفني للأردن، المغربي الحسين عموتة، عن تشكيلتي منتخبيهما لخوض نهائي كأس أمم آسيا مساء اليوم السبت.

وقرر لوبيث الدفع بالأسماء التالية:

مشعل برشم - محمد وعد - المهدي علي - لوكاس - طارق سلمان - جاسم جابر - أحمد فتحي - أكرم عفيف - حسن الهيدوس - يوسف عبد الرزاق - المعز علي.

📋- تشكيلتنا الرسمية لنهائي آسيا23🏆 pic.twitter.com/4YKZHZYXnn — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) February 10, 2024

في حين اعتمد عموتة على التشكيلة التالية:

يزيد أبو ليلى - سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب - محمود المرضي - نور الروابدة - الرشدان - حسان الحداد - علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري.

تشكيلة النشامى في النهائي 🇯🇴💪 pic.twitter.com/o2pJqDp8l1 — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 10, 2024

ويتطلع منتخب قطر إلى أن يصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في حين يبحث الأردن عن باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.

المصدر:RT