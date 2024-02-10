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الرباع السوري معن أسعد يحرز ذهبية بطولة آسيا ويتأهل إلى أولمبياد باريس (فيديو)

الرياضة

الرباع السوري معن أسعد يحرز ذهبية بطولة آسيا ويتأهل إلى أولمبياد باريس (فيديو)
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تأهل الرباع السوري معن أسعد إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه يوم السبت بذهبية بطولة آسيا لرفع الأثقال لوزن 109 كلغ التي اقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ونال أسعد (30 عاما)، ذهبية النتر برفعه 252 كلغ وفضية الخطف برفع 192 كلغ، وذهبية المجموعة 444 كلغ، محطما الرقم القياسي الآسيوي.

وهذا هو أول لقب آسيوي في مسيرة أسعد، المتوج بذهبيات سابقا في دورة الألعاب العربية وألعاب البحر المتوسط.

وكان أسعد قد أحرز الميدالية البرونزية الوحيدة لسوريا في أولمبياد طوكيو صيف عام 2021 بوزن +109 كلغ، بمجموعة قدرها 424 كلغ.

المصدر: وكالات

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