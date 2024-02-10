تاريخ المواجهات بين الأردن وقطر قبل مباراتهما في نهائي كأس آسيا

المشهد الأخير من المسلسل الكروي القاري الطويل والممتع يعرض اليوم السبت على الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش بملعب لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس آسيا بين منتخب قطر المضيف ونظيره الأردني.

وتسعى قطر إلى أن تصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في كأس آسيا في حين يبحث الأردن عن باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.

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ونجحت أربعة منتخبات حتى الآن في الاحتفاظ بلقبها وهي كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004.

وهذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية لكأس آسيا عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.

وكان منتخب الأردن بلغ نهائي النسخة الحالية بعد فوزه في نصف النهائي على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد فيما تخطت قطر عقبة إيران بنتيجة 3-2.

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وينحاز تاريخ المواجهات بين الأردن وقطر لصالح "العنابي" قبل النهائي المرتقب بينهما في كأس آسيا.

وخاض الطرفان 17 مواجهة، كانت الغلبة في عشر مباريات للمنتخب القطري، مقابل فوز الأردن في أربع مباريات فقط، بينما خيم التعادل على 3 مواجهات بين المنتخبين.

- مواجهات رسمية

جمعت تصفيات كأس آسيا 1984 أول مباراة بين المنتخبين في سبتمبر 1984، وفاز بها منتخب قطر 2-0، ثم التقيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 1986، وفاز الأردن ذهابا 1-0، لكن "العنابي" نجح في تعويض خسارته بالإياب 2-0.

وتواجه المنتخبان في تصفيات كأس العرب الرابعة في يوليو 1985، وفاز المنتخب القطري 2-0، ثم لعبا من جديد بتصفيات كأس العالم 1990، وفاز "العنابي" ذهابا 1-0، وتعادلا في الإياب (1-1)، وكانت المباراتين في عام 1989.

ولعب المنتخبان مجددا في سبتمبر 1998 في كأس العرب السابعة، وفازت قطر 2-0، ثم في أبريل 2000 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

والتقى المنتخبان من جديد في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2006، وفاز المنتخب الأردني ذهابا 1-0، وفازت قطر في الإياب 2-0.

وحقق "النشامى" الفوز الأكبر في تاريخ مبارياته أمام قطر 3-0 في أغسطس 2008 خلال بطولة غرب آسيا، قبل أن يرد "العنابي" الدين لمنافسه في نفس البطولة لكن بعد 6 سنوات في نسخة 2014.

مباريات ودية

بعيدا عن المواجهات الرسمية، لعب المنتخبان 5 مباريات ودية، الأولى كانت في مارس 2008، وفازت قطر 2-1، والثانية في أكتوبر 2012، وانتهت بالتعادل 1-1.

والتقيا في أغسطس 2016، وحققت قطر الفوز 3-2، قبل أن تجدد انتصارها في ديسمبر 2018 بنتيجة 2-0.

والتقى المنتخب القطري ونظيره الأردني وديا قبل انطلاق البطولة الحالية بأسبوع وراء أبواب مغلقة وفاز حينها "النشامى" بنتيجة 2-1.

المصدر: RT + وكالات