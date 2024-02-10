بعد رونالدو.. تاليسكا يشعل غضب جماهير الهلال بتصرف "مهين" (فيديو)

تتوالى المقاطع المسربة التي تسلط الضوء على تصرفات نجوم فريق النصر المثيرة للجدل تجاه شعار نادي الهلال، وذلك عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن بطولة كأس موسم الرياض.

وتمكن الهلال من الظفر بالنسخة الأولى من كأس موسم الرياض، بعد تغلبه على غريمه النصر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "المملكة أرينا" الخميس الماضي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



تصرف غير اخلاقي من كريستيانو رونالدو؛ حيث وضع شال الهلال في مكان غير لائق ثم قام برميه!!!!!! pic.twitter.com/OUBzFWKjP7 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 8, 2024

في أعقاب المباراة، أثار قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غضب جماهير الهلال بتصرف غير أخلاقي عند توجهه لغرفة تبديل الملابس بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال نحو "الدون"، ليلتقطه الأخير وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير "الزعيم" من خلال وضعه الوشاح في "سرواله" قبل أن يلقيه على الأرض.

اندرسون سوزا كونسيساو تاليسكا 🐐 pic.twitter.com/yOmfdD098D — عالم تاليسكا (@94tli) February 9, 2024

وتسرب اليوم السبت فيديو جديد، يظهر زميل رونالدو، البرازيلي أندرسون تاليسكا، وهو يتعامل بطريقة مستفزة ومهينة مع وشاح لنادي الهلال، مبعدا إياه بقدمه بعد أن قام مشجعو الهلال بإلقائه أمام لاعبي النصر.

وفي أعقاب هذه الأحداث، انبرت جماهير الهلال في حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تطالب بمعاقبة رونالدو بالإيقاف والترحيل بسبب تصرفه "المشين".

المصدر: RT