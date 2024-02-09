رئيس "الكاف" يثير الجدل بشأن موعد إقامة كأس إفريقيا المقررة في المغرب

رفض رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، يوم الجمعة، تأكيد موعد محدد لإقامة كأس أمم إفريقيا المقبلة المقرر تنظيمها عام 2025 في المغرب.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي في أبيدجان، حيث تختتم النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا بمواجهة كوت ديفوار البلد المضيف ونيجيريا في المباراة النهائية المقررة بعد غد الأحد على ملعب الحسن واتارا: "التركيز بالنسبة لنا جميعا الآن هو كوت ديفوار".

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ورد موتسيبي على سؤال عما إذا كانت بطولة كأس إفريقيا ستمضي قدما في 2025 كما هو مخطط لها "هناك الكثير من الأحداث التنافسية في الوقت نفسه لكننا على ثقة من أنها ستقام بالفعل في ذلك الوقت".

وتابع "علينا أن نستوعب المسابقات التنافسية الأخرى (لكن) كأس الأمم الإفريقية العام المقبل ستحقق نجاحا هائلا وسنصدر المزيد من البيانات في الوقت المناسب".

وتقام البطولة القارية عادة كل عامين، لكن النسخة الحالية تأخرت ستة أشهر بسبب مخاوف من تعارضها مع موسم الأمطار في كوت ديفوار.

ويطرح تنظيم النسخة المقبلة في المغرب العام المقبل مشكلات مختلفة. فإقامتها في يناير وفبراير لا يترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعدما تم اعتماد التواريخ التي وافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يونيو للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم هذا الأسبوع بيانا زعم فيه أن البطولة القارية ستقام في "صيف 2025".

في حين أن تنظيمها في يونيو ويوليو 2025 سيتعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي ينظمها "الفيفا" والتي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قد يكون من المستحيل تأجيل البطولة حتى عام 2026 الذي سيشهد أول مونديال يشارك فيه 48 منتخبا في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

المصدر: وكالات