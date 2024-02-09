بعد أيام من عودته للتدريبات.. بنزيما يفاجئ جماهير اتحاد جدة بتصرف غريب (صورة)

عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى إثارة الجدل مجددا بين جماهير فريقه اتحاد جدة وذلك بعد أيام قليلة من عودته للانتظام في تدريبات ناديه السعودي.

وسبق أن زعمت تقارير صحفية أن بنزيما طلب الرحيل عن صفوف اتحاد جدة بسبب معاناته من ضغوطات وذلك بعد قرابة ستة أشهر من انضمامه لبطل الدوري السعودي لكرة القدم.

إقرأ المزيد

ولكن ظهور بنزيما في تدريبات اتحاد جدة الاثنين الماضي دحض إلى حد ما هذه الإشاعات.

وكان بنزيما قرر تعطيل حسابه على موقع "إنستغرام"، بعد أزمته الأخيرة في اتحاد جدة عقب تعرضه الانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه وتذبذب نتائج فريقه.

ولكن المهاجم الفرنسي فاجأ يوم الجمعة متابعيه على "إنستغرام" بإعادة فتح حسابه، ولكن بشكل أثار صدمة لدى مشجعي الاتحاد.

وفوجئ متابعو بنزيما، بقيام النجم الفرنسي بحذف كل صوره الخاصة مع نادي الاتحاد من حسابه.

في البداية، اعتبر الجميع أن تصرف بنزيما، إشارة جديدة على رغبته في الرحيل عن الاتحاد، لكن مع مرور الدقائق، اتضح أن المهاجم الفرنسي قام بحذف جميع صوره المتعلقة بكرة القدم من حسابه بـ"إنستغرام" حيث لم يتبق سوى بعض الصور الشخصية القليلة.

ولم يتم الكشف عن سبب تصرف بنزيما المثير للجدل حتى الآن وهل سيقوم بإعادة وضع الصور التي قام بحذفها من عدمه.

ويعد بنزيما أحد أبرز النجوم الكبار الذين وفدوا إلى الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نغولو كانتي، البرازيلي نيمار (الهلال)، الجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو ماني (النصر)، وذلك بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الموسم الماضي.

المصدر: RT