كلوب يبدي تذمره من إصابة ألكانتارا ويحدد موعد عودة صلاح لصفوف ليفربول

أبدى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تذمره من تعرض لاعب وسط "الريدز" تياغو ألكانتارا لإصابة جديدة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أرسنال (3-1) في الدوري الإنجليزي.

وغاب ألكانتارا عن ليفربول منذ أبريل الماضي بسبب مشكلة في الورك وإصابة في القسم العلوي لفخذه، قبل أن يسجل عودته إلى فريق المدرب الألماني كلوب الأحد الماضي بدخوله في الدقيقة 85 من المباراة أمام أرسنال حيث تعرض لإصابة جديدة.

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وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عشية مواجهة بيرنلي المقررة غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "الأمر ليس رائعا بالنسبة لتياغو.. لقد أظهر الكثير من الأشياء وبدا متألقا، ولهذا أخذناه معنا (أمام أرسنال) وتركناه يلعب لبضع دقائق".

وواصل: "إنها مشكلة عضلية، لا نعرف كم ستستغرق بعد، لكنها ليست أخبارا جيدة له أو لنا.. ليست إصابة كبيرة، لكنها ليست جيدة في الوقت الحالي".

وأشار المدرب الألماني إلى أنه يتطلع لعودة نجمه المصري، محمد صلاح، إلى التدريبات بشكل كامل في الأسبوع المقبل، عقب تعافيه من الإصابة.

ويبقى الهداف المصري غائبا عن فريق ليفربول الذي ينتظره في 25 فبراير الحالي استحقاق نهائي كأس الرابطة ضد تشلسي، إذ يعاني من إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا التي تختتم الأحد في كوت ديفوار.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال.

المصدر: وكالات