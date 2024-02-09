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أول تعليق للبليهي بعد تتويجه مع الهلال بكأس موسم الرياض على حساب النصر

الرياضة

أول تعليق للبليهي بعد تتويجه مع الهلال بكأس موسم الرياض على حساب النصر
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علق المدافع الدولي السعودي علي البليهي على فوز فريقه الهلال على غريمه النصر وتتويجه بلقب النسخة الأولى من كأس موسم الرياض لكرة القدم.

وظفر الهلال بلقب كأس موسم الرياض بعد فوزه على النصر بهدفين دون رد أمس الخميس.

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وكتب البليهي عبر حسابه على منصة "إكس": "كانت ودية ولا رسمية ما حبينا أول بطولة تكون باسم غير الهلال".

وأضاف "مبروك يا عشاق نفرح ساعات ونرجع للاستحقاقات المقبلة الأهم".

وحسم الهلال، لقب مسابقة كأس موسم الرياض التي أقيمت على ملعبه الجديد "المملكة أرينا" في الرياض، بعدما جمع 6 نقاط بالفوز على إنتر ميامي الأمريكي 4-3، ثم النصر أمس.

وجاء النصر في المركز الثاني بثلاث نقاط تحصل عليها من اكتساحه إنتر ميامي بستة أهداف دون رد.

في حين تذيل إنتر ميامي الترتيب بدون رصيد من النقاط.
المصدر: RT

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