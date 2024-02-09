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مبابي يتعرض لتدخل خطير في مباراة باريس سان جيرمان وبريست (فيديو)

الرياضة

مبابي يتعرض لتدخل خطير في مباراة باريس سان جيرمان وبريست (فيديو)
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تعرض المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لتدخل خطير خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان وبريست في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم أمس الخميس.

وفي الدقيقة 69، وصلت كرة إلى مبابي بالقرب من نقطة منتصف الملعب ليستلمها ويستخدم جسمه للتخلص من مراقبة منافسه، لكن لاعب بريست، ليليان براسييه، تدخل عليه بخشونة ودهس كاحل المهاجم الفرنسي ليسقط الأخير على الأرض ويتألم.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لبراسييه ليطرده من الملعب فيما كان مبابي يتلقى العلاج.

ورغم خطورة التدخل فقد تحامل مبابي على نفسه وواصل اللعب قبل أن يقرر الجهاز الفني لسان جيرمان استبداله حتى لا تتفاقم إصابته.

وذكرت شبكة "rmcsport" الفرنسية، أن إصابة مبابي لا تدعو للقلق وأن المهاجم الفرنسي سيكون متاحا للعب مع سان جيرمان في لقائه المرتقب الأسبوع المقبل ضد ريال سوسييداد في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة سان جيرمان وبريست انتهت بفوز رفاق مبابي بنتيجة 3-1.

المصدر: "rmcsport"

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