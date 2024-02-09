قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم

نشر موقع "سبوترتيكو" المختص في الاقتصاد الرياضي قائمة الرياضيين الـ100 الأعلى أجرا في العالم لنهاية عام 2023، والتي شملت ثمانية أنواع مختلفة من الرياضات وتوزع اللاعبون على 25 دولة.

وحصل اللاعبون الذين دخلوا القائمة على ما يقدر بنحو 5.4 مليار دولار من إجمالي الدخل في عام 2023، بما في ذلك 4.2 مليار دولار من الرواتب والجوائز المالية، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من خارج الملعب (الرعاة وحقوق الصور والإعلانات وغيرها).

وتصدر القائمة نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بدخل إجمالي 275 مليون دولار، متفوقا على لاعب الغولف الإسباني جون راهم (203 مليون دولار)، ومنافسه التاريخي ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي (130 مليون دولار).

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وتواجد بالقائمة أيضا كل من النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ووصل دخله المادي إلى 125 مليون دولار، والبرازيلي نيمار جونيور نجم الهلال بدخل مالي وصل إلى 121 دولار.

بينما لم تتمكن أي امرأة رياضية من الوصول إلى قائمة أعلى 100 لاعب دخلا، وكانت كوكو جوف لاعبة التنس الأمريكية هي اللاعبة الرياضية الأعلى دخلا في العام الماضي بمبلغ 22.7 مليون دولار.

المصدر: sportico