"الفيفا" يصدر بيانا بخصوص البطاقة الزرقاء

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، على الجدل الدائر حول إمكانية استخدام الحكام بطاقة زرقاء جديدة في المباريات.

وأفادت تقارير صحفية بأن مجلس اتحاد كرة القدم IFAB وافق على تطبيق تجربة البطاقة الزرقاء.

لكن الفيفا أعلن في بيان رسمي، عدم صحة هذه التقارير، مؤكدا: "ما أشيع حول ما يسمى بالبطاقة الزرقاء في مستويات النخبة لكرة القدم، غير صحيح وسابق لأوانه".

وأضاف: "أي تجارب من هذا القبيل حال تنفيذها، يجب أن تقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة في المستويات الأدنى".

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وأشار الفيفا في ختام البيان، إلى حتمية التأكيد على هذا الأمر عند مناقشته في جدول أعمال مجلس الاتحاد (IFAB)، في الثاني من مارس المقبل.

وكانت بعض التقارير أوضحت أن البطاقة الزرقاء تهدف إلى استبعاد اللاعب لمدة 10 دقائق من المباراة.

وسيتم استخدام البطاقة الزرقاء في الأخطاء التي تمنع الهجمات الواعدة، إلى جانب الاحتجاجات على قرارات التحكيم.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب سيحصل على بطاقة حمراء، إذا تلقى بطاقتين باللون الأزرق.

كما سيتم طرد اللاعب في حالة حصوله على بطاقتين صفراء وزرقاء في مباراة واحدة أيضا.

المصدر: "وكالات"