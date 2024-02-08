رسميا.. نادي سوتشي الروسي يضم المغربي الدولي عطية الله

أعلن نادي سوتشي المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع المدافع الدولي المغربي يحيى عطية الله قادما من الوداد الرياضي.

وقال سوتشي عبر موقعه، إن الظهير الأيسر البالغ عمره 28 عاما، وقع مع الفريق بشكل رسمي وسيرتدي القميص رقم 25.

ولم يكشف النادي الروسي عن التفاصيل المالية للصفقة ومدة العقد الذي يربطه بالمدافع المغربي.

وعطية الله هو خريج مدرسة نادي أولمبيك آسفي المغربي، حيث لعب له نحو 110 مباريات بين العامين 2014 و2019، قبل أن يخوض تجربة قصيرة في أوروبا مع نادي فولوس اليوناني في موسم 2019 -2020.

وعاد عطية الله للمغرب في 2020 لينضم للوداد حيث تألق بشكل لافت ليتوج مع الفريق الأحمر بلقب الدوري المغربي في موسمي 2020-2021 و2021-2022 كما أحرز معه لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2022.

على المستوى الدولي، خاض عطية الله 18 مباراة مع المنتخب المغربي بينها مباريات في مونديال "قطر 2022" عندما حقق "أسود الأطلس" أفضل إنجاز عربي وإفريقي في العرس العالمي بوصولهم للمربع الذهبي واحتلالهم المركز الرابع.

وكان عطية الله ضمن قائمة المنتخب المغربي التي شاركت في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تختتم الأحد في كوت ديفوار، حيث ودع "أسود الأطلس" البطولة القارية مبكرا وبشكل مفاجئ من الدور ثمن النهائي على يد جنوب إفريقيا بخسارتهم بهدفين دون رد.

تجدر الإشارة إلى أن نادي سوتشي يحتل حاليا المركز الـ16 الأخير في الدوري الروسي وتتبقى له 12 مباراة لتفادي الهبوط.

المصدر: matchtv + RT