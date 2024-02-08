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حركة حكمة مواجهة النصر والهلال لرونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

الرياضة

حركة حكمة مواجهة النصر والهلال لرونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)
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أثارت لقطة جمعت بين كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر والحكمة الأمريكية توري بينسو التي قادت مباراة "العالمي" مع غريمه الهلال ضمن كأس موسم الرياض موجة من التعليقات الطريفة.

وتحصل جناح نادي النصر، البرازيلي تاليسكا على بطاقة صفراء من الحكمة الأمريكية، بعد تدخل عنيف على لاعب الهلال.

وتوجه رونالدو بعدها نحو توري بينسو للحديث معها ثم أعطاها قلما كان قد سقط منها، وردت عليه الحكمة بابتسامة ثم قامت بعمل حركة "غمزة" للنجم البرتغالي.

وتداول مشجعو الهلال والنصر مقطع الفيديو لـ"غمزة" الحكمة الأمريكية لرونالدو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعلوا معه بشكل طريف.

وكتب أحد المعلقين: "رونالدو يهدي الحكمة قلما وترد له غمزه ساخرة وبطاقة لصاحبه".

فيما علق متابع آخر: "الحكمة توري بينسو
غمزت للاعب كورنادو (لاعب اتحاد جدة السابق) وطار (رحل عن الفريق السعودي) وغمزت رونالدو وربما يطير بطريقة ما".

وكانت توري بينسو خطفت الأنظار في بطولة كأس العالم للأندية نهاية العام الماضي عندما قامت بغمز لاعب اتحاد جدة السابق إيغور كورنادو خلال مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال تغلب على النصر بهدفين دون رد ليتوج بلقب كأس موسم الرياض.

المصدر: RT

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