ألكانتارا يتعرض لإصابة جديدة في مباراته الأولى بعد عودته للملاعب

خسر ليفربول مجددا لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال الخسارة أمام أرسنال 1-3 الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفق ما أفادت التقارير الخميس.

وغاب ألكانتارا عن ليفربول منذ أبريل الماضي بسبب مشكلة في الورك وإصابة في القسم العلوي لفخذه، قبل أن يسجل عودته إلى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الأحد الماضي بدخوله في الدقيقة 85 من المباراة أمام أرسنال.

ويعتقد أن ابن الـ32 عاما تذمر من مشكلة عضلية بعد المباراة ما يجعله مهددا بالغياب مجددا عن الملاعب في ضربة لليفربول الذي يتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال.

وبما أن عقده مع "الحمر" يصل إلى نهايته الصيف المقبل، فيبدو مستقبل ألكانتارا في "أنفيلد" في خطر جدي بسبب مشاكل الإصابات المتكررة.

ويفتقد ليفربول لاعب وسط آخر هو الهنغاري دومينيك سوبوسلاي الذي سيغيب عن مباراة السبت في الدوري ضد بيرنلي بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ، لكن قد يكون الياباني واتارو إندو في تصرف كلوب بعد عودته من قطر حيث شارك مع بلاده في كأس آسيا.

في المقابل، يبقى الهداف المصري محمد صلاح غائبا عن فريق ليفربول الذي ينتظره في 25 فبراير الحالي استحقاق نهائي كأس الرابطة ضد تشلسي، إذ ما زال في مرحلة التعافي من إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا التي تختتم الأحد في كوت ديفوار.

المصدر: وكالات