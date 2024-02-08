التشكيلة الأساسية لموقعة النصر والهلال

أعلن المدير الفني لنادي الهلال السعودي، البرتغالي جورجي خيسوس عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة غريمه النصر مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات كأس موسم الرياض.

ويخوض نجوم الهلال مباراة النصر اليوم من أجل الثأر من خسارة كأس الملك سلمان للأندية العربية لحساب "العالمي".

وجاءت تشكيلة الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد ــ كاليدو كوليبالي ــ علي البليهي ــ رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز ــ مالكوم ــ ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشايل ديلغادو – ألكسندر ميتروفيتش ــ سالم الدوسري.

من جانبه، أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو تشكيلة النصر، والتي شهدت تواجد مواطنه كريستيانو رونالدو الذي تعافى من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباراة الأخيرة ضد إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاءت تشكيلة النصر لمواجهة الهلال كالتالي:

في حراسة المرمي: راغد النجار.

في خط الدفاع: نواف بوشيل، عبد الإله العمري، إيميريك لابورت، أليكس تيليس.

في خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو، بروزوفيتش.

في خط الهجوم: تاليسكا، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

المصدر: RT