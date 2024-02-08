"اليويفا" يصادق على النظام الجديد لدوري الأبطال.. تعرف على التعديلات الجديدة

صادق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خلال اجتماع لجمعيته العمومية يوم الخميس في باريس على تغيير النظام الحالي لمرحلة المجموعات في دوري الأبطال والذي استمر على مدار عقدين.

ومن المقرر أن تنتقل البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا للاعتماد على نظام الدوري بدلا من مرحلة المجموعات، اعتبارا من الموسم المقبل.

🏆🏆🏆 Next season, UEFA's men's club competitions will change, with more clubs involved in more matches. #UEFACongress has been looking at the key details, and you can do the same: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 8, 2024

وأوضح "اليويفا" في بيان، أنه سيستبدل نظام المجموعات الذي يشمل 32 فريقا موزعين على 8 مجموعات، ليزيد العدد إلى 36 فريقا في "مرحلة الدوري" الجديدة.

وفي النظام الجديد، يخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين (4 على أرضه و4 خارج أرضه) يتم اختيارهم خلال القرعة من 4 أوعية مختلفة وكل وعاء به 9 فرق. والوعاء الأول سيضم بطل دوري الأبطال موسم 2023-2024 مع الفرق الـ8 صاحبة أفضل تصنيف في "اليويفا" وليس الفرق الفائزة بأفضل الدوريات الأوروبية كما هو متبع حاليا. وتختار فرق الأوعية الثلاثة الأخرى بناء على تصنيف "اليويفا" أيضا في نهاية هذا الموسم، مع الأخذ في الاعتبار المواسم الخمسة الماضية.

وبعد المرحلة الأولى (مرحلة الدوري)، يتم ترتيب الفرق الـ36 حسب النقاط التي تم الحصول عليها، من الأول إلى المركز 36، كما لو كان دوريا، وفي حالة التعادل في النقاط، يتم كسر التعادل وفقا لمعايير متوسط ​​الأهداف.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في هذا الدوري مباشرة إلى دور الـ16، وستلعب الفرق الـ16 التي تحتل المراكز من التاسع إلى 24 ضد بعضها بنظام الذهاب والإياب ليتأهل الفائز منهم لدور الـ16.

ومن هناك، سيكون دوري أبطال أوروبا مثل الشكل الحالي تماما، حيث يتأهل الفائزون إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي وأخيرا المباراة النهائية.

وستقام في المرحلة الأولى للبطولة بنظامها الجديد 144 مباراة، مقابل 96 مباراة يتم لعبها في دور المجموعات الحالي لدوري الأبطال، وفي المحصلة ستلعب الفرق 189 مباراة في النظام الجديد مقابل 125 بالنظام القديم.

تجدر الإشارة إلى أن "اليويفا" وافق أيضا في اجتماعه اليوم على تغيير شكل بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، اعتبارا من موسم 2024 /2025، حيث ستضم كلا المسابقتين 36 فريقا.

المصدر: "اليويفا"