الاتحاد الآسيوي يكشف اسم حكم مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا التي ستجمع بين المنتخب القطري المضيف ونظيره الأردني، للحكم الصيني ما نينغ.

وبلغ منتخب الأردن النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في نصف النهائي على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في حين تأهل منتخب قطر للمباراة النهائية للمرة الثانية تواليا بعد تخطيه إيران بنتيجة 3-2.

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ومن المقرر أن تقام مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا بعد غد السبت على أرضية ملعب "لوسيل"، وسيتولى الحكم الصيني ما نينغ إدارة المواجهة.

Ma Ning will be the match official for #AsianCupFinal between 🇯🇴 Jordan and 🇶🇦 Qatar on February 10!#AsianCup2023 | #HayyaAsiapic.twitter.com/prY2yAKdet — #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 8, 2024

وسبق لما نينغ البالغ من العمر 44 عاما والذي تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2011، أن أدار ثلاث مباريات في النسخة الحالية لكأس آسيا، بواقع واحدة في دور المجموعات جمعت بين كوريا الجنوبية والبحرين، ومثلها في ثمن النهائي بين قطر وفلسطين، وأخيرا لقاء وحيد في الدور ربع النهائي جمع بين إيران واليابان.

المصدر: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم