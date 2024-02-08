تسعة منتخبات تناوبت على رفع كأس آسيا.. فهل يصبح الأردن عاشر منتخب يتوج باللقب؟

اقترب مشهد ختام بطولة كأس آسيا المقامة في قطر أن يحل، وذلك مع وصول المنتخب الأردني للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه ومنتخب قطر للمرة الثانية تواليا.

وهذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية لكأس آسيا عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.

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ويتطلع منتخب الأردن لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه لينضم لقائمة المتوجين والتي تضم حاليا تسعة منتخبات وهي كوريا الجنوبية، إسرائيل، إيران، الكويت، السعودية، اليابان، العراق، أستراليا، قطر.

في المقابل، يسعى المنتخب القطري لكتابة التاريخ في سجلاته الرياضية، وتحقيق لقب البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التولي، بعد أن حصد اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.

وفي ما يلي سجل الفائزين بكأس آسيا منذ إطلاق المسابقة في العام 1956:

1956: كوريا الجنوبية (هونغ كونغ كانت مستضيفة للبطولة)

1960: كوريا الجنوبية (كوريا الجنوبية)

1964: إسرائيل (إسرائيل - لم تعد تشارك في المسابقات الآسيوية)

1968: إيران (إيران)

1972: إيران (تايلاند)

1976: إيران (إيران)

1980: الكويت (الكويت)

1984: السعودية (سنغافورة)

1988: السعودية (قطر)

1992: اليابان (اليابان)

1996: السعودية (الإمارات)

2000: اليابان (لبنان)

2004: اليابان (الصين)

2007: العراق (إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، فيتنام)

2011: اليابان (قطر)

2015: أستراليا (أستراليا)

2019: قطر (الإمارات)

الأكثر تتويجا:

1- اليابان - أربعة ألقاب

2- السعودية - ثلاثة ألقاب

- إيران - ثلاثة ألقاب

4- كوريا الجنوبية.. لقبان

5- إسرائيل، الكويت، أستراليا، العراق، قطر - لقب واحد.

المصدر: RT