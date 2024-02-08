بلباو يهزم أتلتيكو مدريد ويقترب من التأهل لنهائي كأس إسبانيا

وضع أتلتيك بلباو قدما في المباراة النهائية لكأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه أتلتيكو مدريد 1-0 في ذهاب الدور نصف النهائي.

وسجل أليكس بيرينغوير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

L'Athletic Bilbao ouvre le score sur penalty face à l'Atlético après un très vilain tacle de Reinildo !



Suivez la demi-finale aller de Coupe d'Espagne sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOTpic.twitter.com/GSb47gv0XD — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 7, 2024

ويلتقي الفريقان إيابا على "ملعب سان ماميس" في بلباو في 29 فبراير الحالي.

وبلغ بلباو، صاحب المركز الثاني على لائحة أكثر الفرق إحرازا لمسابقة كأس إسبانيا (23 لكن آخرها يعود إلى موسم 1983-1984)، نصف نهائي الكأس بعدما أقصى برشلونة، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (31)، بالفوز عليه في ربع النهائي 4-2 بعد التمديد (2-2 في الوقت الأصلي).

وبدوره وبعدما أجبر جاره ريال مدريد على التنازل عن اللقب بالفوز عليه 4-2 أيضا بعد التمديد في ثمن النهائي، عانى أتلتيكو، الساعي إلى لقبه الأول في المسابقة منذ 2013 والـ11 في تاريخه، لتخطي الجريح إشبيلية في ربع النهائي بالفوز عليه 1-0 بفضل هدف قبل قرابة 10 دقائق على النهاية للهولندي ممفيس ديباي.

وكان ريال مايوركا وريال سوسييداد تعادلا سلبا في ذهاب مباراة نصف النهائي الأولى، على أن يلتقيا إيابا في 27 فبراير الحالي على ملعب "أنوتيا" في سان سيباستيان.

المصدر: وكالات