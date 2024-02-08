أول تعليق لإبراهيم حسن على "أزمة" شقيقه التوأم حسام حسن وصلاح

أكد المدير الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم، إبراهيم حسن أنه لا توجد أزمة بين شقيقه التوأم حسام حسن المدرب الجديد لمنتخب "الفراعنة" وقائده محمد صلاح.

وانتقد حسام حسن بشدة صلاح بعد مغادرته معسكر "الفراعنة" وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد الإصابة التي لحقت به في كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

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وقال حسام حسن حينها في تصريحات تلفزيونية: "لو كنت على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وطلب صلاح السفر للعلاج في إنجلترا فسأوافق، لكن لن أعيده مرة أخرى للمنتخب".

وقبل تعيين حسام حسن على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر الثلاثاء الماضي، راجت أنباء عن رفض صلاح لهذا التعيين.

ولكن إبراهيم حسن الذي عين أيضا الثلاثاء الماضي في منصبه، نفى وجود أي أزمة بين صلاح وتوأمه.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية يوم الخميس: "نحن نمثل منتخب مصر الآن، اللاعبون المحترفون قيمة كبيرة لمنتخب مصر، ومحمد صلاح بشكل خاص هو قيمة كبيرة لنا، لماذا تتحدثون عن وجود خلاف بينه وبين حسام حسن؟".

وتابع :"حسام حسن كان يقوم بدوره في تحليل المباريات وهذا أمر طبيعي".

وأتم :"نحن نحترم جميع اللاعبين، ولكننا لن نفضل بين لاعب محترف ولاعب محلي، والفيصل سيكون الشراسة والقوة في الملعب ومدى الجاهزية".

وأردف: "هناك من يريد خلق أزمة دون سبب".

المصدر: وكالات