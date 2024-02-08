إسرائيل تواجه دعوات لحظرها من المشاركة بكرة القدم

طلبت مجموعة من اتحادات كرة القدم في الشرق الأوسط من مسؤولي كرة القدم العالمية حظر إسرائيل على إثر الحرب التي تشنها في غزة، وفقا لرسالة اطلعت عليها "سكاي نيوز".

لكن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم حث اتحاد كرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على فصل السياسة عن الرياضة والسماح لمنتخبه بمواصلة محاولة التأهل لبطولة أوروبا للرجال هذا الصيف.

ويقود محاولة طرد لاعبي كرة القدم الإسرائيليين الأمير الأردني علي بن الحسين، بصفته رئيسا لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

ويضم هذا التجمع المكون من 12 دولة من بينها اتحادات كرة القدم دول: فلسطين والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وتم إرسال الرسالة إلى جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم البالغ عددها 211 والاتحادات الإقليمية الستة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي تعد إسرائيل عضوا فيه والذي يعقد اليوم مؤتمره السنوي في باريس.

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وكتب رئيس الاتحاد الأردني الأمير علي: "نحن، اتحادات غرب آسيا لكرة القدم، بما في ذلك جميع أعضائها، ندعو اتحاد كرة القدم واتحادات كرة القدم والاتحادات الأعضاء للانضمام إلينا في اتخاذ موقف حاسم ضد الفظائع المرتكبة في فلسطين وجرائم الحرب في غزة، من خلال إدانة قتل المدنيين الأبرياء بما في ذلك اللاعبين والمدربين والحكام والمسؤولين، وتدمير البنية التحتية لكرة القدم، واتخاذ جبهة موحدة في عزل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم حتى تتوقف هذه الأعمال العدوانية".

بدوره دعا الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم سلطات كرة القدم إلى رفض محاولة حظرهم لكنه رفع غصن زيتون من أجل السلام متمنيا حظا سعيدا للأردن في ظهوره التاريخي في نهائي كأس آسيا الأحد القادم ضد قطر.

وقال نيف جولدشتاين الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لشبكة "سكاي نيوز": "أنا على ثقة من أن الفيفا لن يتدخل في السياسة في كرة القدم".

وتابع: "نحن ضد إشراك السياسة في كرة القدم والتورط في الأمور السياسية في الرياضة بشكل عام".

وأكمل: "لذا، نحن نركز فقط على شؤون كرة القدم وحلمنا هو التأهل لبطولة أوروبا عام 2024 وأنا أتطلع إلى السلام العالمي".

من جهة أخرى قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع روسيا من المشاركة في المباريات الدولية بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مما يثير تساؤلات في الأردن حول التناقضات في التعامل مع الدول التي تعيش حالة حرب.

وقال غولدشتاين: "هذا ليس من اختصاصي أن أقرر، ومن الواضح أننا نعتقد أن هناك اختلافا كبيرا بين وضعنا والمواقف الأخرى التي حدثت في العالم“.

وتصر الحكومة الإسرائيلية على أنها تتصرف دفاعا عن النفس ولم تبدأ الحرب على غزة إلا بعد أن شنت حماس غارات على أراضيها في 7 أكتوبر.

وجاء في رسالة الأمير علي: "إن الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة لا لبس فيها وحازمة من مجتمع كرة القدم العالمي".

وتابع: "باعتبارنا أعضاء ملتزمين بالنظام الأساسي للفيفا، فإننا نقف متحدين في تعهدنا بدعم جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

بدأت إسرائيل المنافسة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 1954 لكنها واجهت معارضة من الدول التي رفضت لعبها.

وتأهلوا عبر آسيا لكأس العالم للرجال 1970 ولكن تم استبعاد الفريق بعد ذلك من بطولات الاتحاد الآسيوي منذ عام 1974.

واصلوا اللعب في أوروبا وأوقيانوسيا في تصفيات كأس العالم المستقبلية قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعضوية كاملة في عام 1994.

وتتنافس الفرق الإسرائيلية أيضا في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ولم يتأهل المنتخب الإسرائيلي مطلقا لبطولة أوروبا، لكنه على بعد مباراتين من النهائيات التي ستقام في ألمانيا في يونيو المقبل.

وفي مارس، ستقام مباراة فاصلة في نصف النهائي ضد أيسلندا، والفائز سيلعب مع منتخب البوسنة والهرسك أو أوكرانيا.

يذكر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لم يتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا بعد اتفاقيات أوسلو في عام 1998، وهو يتنافس تحت اسم فلسطين.

وكان منتخب "الفدائيون" وصل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في كأس أمم آسيا الشهر الماضي.

المصدر: news.sky