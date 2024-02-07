كأس ألمانيا.. ليفركوزن يقلب الطاولة على شتوتغارت ويبلغ نصف النهائي

واصل باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم عروضه القوية وقلب تأخره مرتين إلى فوز على حساب ضيفه شتوتغارت 3-2 في الدور ربع النهائي لكأس ألمانيا.

وبعد أن منح فالديمار أنتون التقدم لشتوتغارت في الدقيقة 12 في المرة الأولى، ثم كريس فوريخ في الثانية (58)، إلا أن ليفركوزن رد بثلاثية روبرت أندريخ (50)، والمغربي أمين عدلي (67)، وجوناثان ثاه (90).

وبات ليفركوزن ثاني فريق في تاريخ ألمانيا يخوض 30 مباراة دون أن يتعرض لأي هزيمة في جميع المسابقات علما بأنه أصبح على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي لبايرن ميونخ (32 مباراة دون هزيمة).

Bayer Leverkusen have become just the second team in German HISTORY to go 30 games unbeaten in all competitions.



They're now only two games away from equalling Bayern Munich's all-time record 😯



This team! 👏📈 pic.twitter.com/kRV01gbVsA — ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2024

وباتت جميع الطرق معبدة أمام ليفركوزن لإحراز لقب كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ العام 1993، بعد أن شهدت الأدوار السابقة مفاجآت من العيار الثقيل مع إقصاء بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ حامل اللقب.

ولحق ليفركوزن بكل من كايزرسلاوترن وفورتونا دوسلدورف (كلاهما من الدرجة الثانية) إلى دور الأربعة.

ويلعب أينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق اليوم الأربعاء في ختام مباريات دور الثمانية لكأس ألمانيا.

المصدر: وكالات