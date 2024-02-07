تشكيلة منتخب قطر الأساسية لمواجهة إيران في نصف نهائي كأس آسيا

يحتضن ملعب "الثمامة" في الدوحة مساء اليوم الأربعاء مباراة قوية في نصف نهائي كأس آسيا تجمع بين منتخب قطر مستضيف البطولة وحامل اللقب، ومنتخب إيران الباحث عن لقبه الأول منذ 48 عاما.

واستقر المدرب الإسباني لمنتخب قطر، ماركيز لوبيز على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراته أمام إيران وهي كالآتي:

مشعل برشم - بيدرو ميغيل - لوكاس مينديز - همام الأمين - المهدي علي - جاسم جابر - أحمد فتحي - محمد وعد - يوسف عبد الرزاق - أكرم عفيف - المعز علي.

ويسعى المنتخب القطري لكتابة التاريخ في سجلاته الرياضية، والوصول لنهائي البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التولي، بعد أن حصد اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.

في المقابل، يتطلع منتخب إيران لتجاوز نظيره القطري للاقتراب من التتويج بلقبه الرابع في كأس آسيا والأول منذ 48 عاما.

ورفع المنتخب الإيراني الكأس القارية الأولى عام 1968 في إيران، ثم حاز على اللقب عام 1972 في تايلند، قبل أن يضيف إلى خزائنه الكأس الثالثة على التوالي في البطولة التي استضافها على أرضه عام 1976.

المصدر: RT