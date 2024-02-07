بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يخسر أمام فيسيل كوبي

خاض ليونيل ميسي نصف ساعة من المباراة الودية التي خسرها فريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام فيسيل كوبي الياباني 3-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي الأربعاء في طوكيو.

وعلى عكس جماهير هونغ كونغ التي غضبت من عدم مشاركة المتوج بلقب كأس العالم 2022 على أرض الملعب بمواجهة منتخب من نجوم الدوري المحلي الأحد الماضي بسبب معاناة "البرغوث" من الإصابة، سُعِد المشجعون اليابانيون الذين بلغ عددهم 28614 برؤية لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق على الملعب الوطني في طوكيو.

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ودخل ميسي بديلا في الدقيقة 60 وسط هتافات المشجعين الذين استمتعوا بتمريراته الدقيقة وبعض اللمسات الساحرة.

وفي أبرز فرص المباراة، كان ميسي قريبا من التسجيل حين انفرد بالحارس بويل أوبينا أوبي في الدقيقة 79، بالإضافة إلى تسديدة من الأوروغوياني لويس سواريز إلى جانب القائم ومثلها من يويا أوساكا ارتدت من العارضة.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض فيسيل كوبي.

ويلعب إنتر ميامي مباراة ودية أخرى على أرضه أمام نيويلز أولد بويز الأرجنتيني الأسبوع المقبل، قبل أن يبدأ الموسم الجديد للدوري الأمريكي في 21 فبراير الحالي.

المصدر: وكالات