التعمري يغازل أندية الدوري السعودي برسالة مفاجئة

فتح موسى التعمري نجم منتخب الأردن الباب أمام إمكانية لعبه في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم التعمري بالانضمام لصفوف أحد أندية الدوري السعودي، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه مونبيلييه الفرنسي ومنتخب الأردن.

وأكد التعمري في وقت سابق أنه يحترم عقده مع مونبيلييه الفرنسي ولا يفكر في الرحيل، موضحا أن تركيزه منصب على كأس آسيا.

وأسهم التعمري في تأهل الأردن لنهائي كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ، بالفوز على كوريا الجنوبية (2-0)، في نصف النهائي مساء أمس الثلاثاء.

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وعن هذا الأمر، قال التعمري في تصريحات لشبكة قنوات SSC السعودية، بعد المباراة: "شكرا للجمهور السعودي على دعمه لنا، خلال الفترة الأخيرة وفي مباراة اليوم ضد كوريا الجنوبية".

مضيفا:"وشكرا لكل من يتمنى وجودي في البطولة السعودية، لي الشرف أن ألعب في السعودية".

يذكر أن الأردن تنتظر في النهائي الفائز من مواجهة قطر وإيران، التي ستقام اليوم الأربعاء.

المصدر: "وسائل إعلام"