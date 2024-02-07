أزمة في الدوري الفرنسي بسبب المثليين

شهدت مباراة أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا الأحد الماضي على ملعب "جروباما ستاديوم"، ترديد هتافات معادية للمثليين، وذلك ضمن الجولة 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووفقا لشبكة RMC فإن لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي ستفتح تحقيقا في الأمر، بعدما أكد مندوب رابطة الدوري الفرنسي في تقريره سماع هتافات معادية للمثليين عدة مرات.

وأوضحت أن لجنة الانضباط ستفحص الهتافات، ومن المتوقع استدعاء مسؤولي ليون الأربعاء القادم، قبل أن تقرر أي عقوبات جماعية محتملة.

إقرأ المزيد

وتقرر "تنظيف" محتوى المباراة عبر المنصة التي تمتلك الحقوق، على أن يتم إتاحتها في وقت لاحق دون سماع الهتافات الأصلية المعادية للمثليين، والتي سيتم حذفها.

وفي عودة لنتيجة المباراة فاز ليون بهدف دون رد سجله ألكسندر لاكازيت، ليرتقي الفريق إلى المركز الـ15 برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 29 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: "وكالات"