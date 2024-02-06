أول تعليق للتعمري بعد قيادته الأردن لبلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه

أكد نجم منتخب الأردن موسى التعمري أنه يحلم برفع كأس آسيا بعد أن حقق منتخب بلاده إنجازا ببلوغه نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0 الثلاثاء.

وساهم التعمري بشكل كبير في حسم النتيجة لصالح "النشامى" أمام كوريا الجنوبية فصنع الهدف الأول الذي جاء قمة في الروعة من زميله في خط الهجوم يزن النعيمات قبل أن يضيف التعمري بنفسه هدفا ولا أروع بعد مجهود فردي ليتم اختياره أفضل لاعب في المباراة.

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وقال التعمري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنت أحلم بهذه الكأس قبل شهر من بدايتها. إنها تعني لي الكثير. في حال قُدّر لنا الفوز بها سيكون الأمر رائعا".

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وأضاف التعمري الذي بات أول لاعب أردني يحترف في الدوري الفرنسي وتحديدا مع مونبلييه "الجميع سيتكلم عن بلادي في فرنسا".

وعن الهدف الرائع الذي سجله "لم يكن جهدا فرديا مني فحسب، بل جماعيا لأن لاعبي الوسط قاموا بواجبهم بانتزاع الكرة وإيصالها لي وأنا أكملت جهدهم".

وأعرب التعمري عن أمله في "تواجد جميع لاعبي المنتخب الأردني في الدوريات الأوروبية والعربية والخليجية" بعد التألق الكبير لهم في هذه البطولة.

وعن سر الفوز على كوريا قال النجم الأردني: "ندين بقوة للمدرب (الحسين) عموتة الذي وضع تكتيكا مثاليا للمباراة وطالبنا باللعب بثقة عالية. كما لعب الجمهور دورا كبيرا ووقف معنا منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

المصدر: وكالات