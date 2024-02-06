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ولي العهد يحتفل في شوارع العاصمة عمان بتأهل الأردن التاريخي لنهائي كأس آسيا (فيديو)

الرياضة

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شارك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الأردنيين احتفالاتهم بتأهل منتخب "النشامى" إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

 واحتفل ولي العهد الأردني في شوارع العاصمة عمان وشارك والجماهير الفرح بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائي كأس آسيا.

وحجز منتخب الأردن مقعده في نهائي بطولة كأس آسيا المقامة في قطر بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء.

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وينتظر المنتخب الأردني في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين منتخب قطر مستضيف البطولة بنظيره الإيراني.

المصدر: RT

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