ولي العهد يحتفل في شوارع العاصمة عمان بتأهل الأردن التاريخي لنهائي كأس آسيا (فيديو)

شارك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الأردنيين احتفالاتهم بتأهل منتخب "النشامى" إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

واحتفل ولي العهد الأردني في شوارع العاصمة عمان وشارك والجماهير الفرح بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائي كأس آسيا.

ولي عهد المملكة ألاردنية الهاشمية سمو ألامير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين يحتفل بشوارع العاصمة الحبيبة عمان ويشارك الشعب الاردني الفرح والأحتفال بمناسبة تأهل المنتخب الاردني البطل إلى نهائي كأس آسيا #معك_يالنشمي#الاردن_كوريا_الجنوبية#الاردن#حي_الله_النشامىpic.twitter.com/5iNGYjQ8yC — ⚜فيصل مياس ⚜ (@faisslmeas) February 6, 2024

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تواضع كبير جدًا ❤️🇯🇴



ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يحتفل مع شعب الاردن في شوارع عمان بعد التأهل التاريخي. pic.twitter.com/OcvC0TacpZ — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 6, 2024

وحجز منتخب الأردن مقعده في نهائي بطولة كأس آسيا المقامة في قطر بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء.

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وينتظر المنتخب الأردني في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين منتخب قطر مستضيف البطولة بنظيره الإيراني.

المصدر: RT