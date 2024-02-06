ملك الأردن يوجه رسالة لـ"النشامى" بعد تأهلهم التاريخي لنهائي كأس آسيا

هنأ ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، منتخب بلاده لكرة القدم بعد تأهله التاريخي إلى نهائي كأس أسيا بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد يوم الثلاثاء.

وكتب الملك الأردني عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".

قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا..

راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى pic.twitter.com/fvNewK3w7n — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 6, 2024

وعاشت الجماهير الأردنية قمة الفرح بهذا الفوز التاريخي الأول الذي يتحقق على كوريا الجنوبية أحد أبرز المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيه منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا على مدار تاريخه.

وينتظر المنتخب الأردني في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين منتخب قطر مستضيف البطولة بنظيره الإيراني.

المصدر: RT