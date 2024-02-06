من سيساعد حسام حسن على تدريب منتخب مصر في حال توليه المهمة؟

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن أسماء الجهاز الفني الذي سيعاون حسام حسن في حال تعيينه مدربا جديدا لمنتخب "الفراعنة".

وتجمع جل وسائل الإعلام المصرية على أن الاتحاد المحلي سيعين المدرب الوطني حسام حسن مدربا جديدا لـ"الفراعنة" خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل من منصبه بعد خروج مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

إقرأ المزيد

ويشهد مقر اتحاد الكرة المصري في الوقت الراهن اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة برئاسة جمال علام وباقي الأعضاء لاعتماد قرار تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب.

وفي حال تعيين حسام حسن، فيتوقع أن يضم الجهاز المعاون له كلا من شقيقه إبراهيم حسن في منصب مدير الكرة، ووليد بدر في منصب المدير الإداري.

ولم يحسم بعد اتحاد الكرة المصري موقفه من محمد أبو العلا طبيب المنتخب بشأن استمراره أو رحيله في ظل الأحاديث عن إسناد المهمة للدكتور محمد عنان بعد طرح اسمه من قبل حسام حسن.

المصدر: وكالات