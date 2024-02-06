صلاح يوجه رسالة لفيتوريا بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

وجه قائد منتخب مصر محمد صلاح، رسالة وداعية للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته من تدريب منتخب "الفراعنة".

وترك فيتوريا منصبه بعد إقصاء "الفراعنة" من الدور الثمن النهائي لكأس إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

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ونشر صلاح صورة له مع فيتوريا على حسابه في موقع "إنستغرام" وكتب عليها: "المدرب، شكرا على كل شيء.. أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

وكان فيتوريا تسلم مسؤولية تدريب منتخب مصر في يوليو 2022 خلفا للمدرب المحلي إيهاب جلال لكنه أقيل سريعا من منصبه.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا عن المدرب الجديد لمنتخب "الفراعنة"، ويعد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، والبرتغالي كارلوس كيروش، والمدرب المحلي حسام حسن من أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفا لفيتوريا.

المصدر: RT