عموتة يعلن عن تشكيلة الأردن الأساسية لمواجهة كوريا الجنوبية

أعلن المدير الفني المغربي لمنتخب الأردن، الحسين عموتة عن تشكيلة "النشامى" لمواجهة كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا المقامة في قطر.

وقرر عموتة الذي قاد منتخب الأردن لبلوغ الدور نصف النهائي لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، الاعتماد على التشكيلة التالية:

تشكيلة النشامى لمواجهة كوريا الجنوبية 🇯🇴#معك_يالنشميpic.twitter.com/RUH5St1zG9 — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 6, 2024

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

ويتطلع منتخب الأردن لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ النهائي، في حين تسعى كوريا الجنوبية لمواصلة طريقها نحو التتويج بلقبها الأول منذ عام 1960.

المصدر: RT