أوسيمين يثير قلق الجماهير النيجيرية قبيل مواجهة جنوب إفريقيا

تحوم الشكوك حيال مشاركة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين مع منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار بسبب معاناته من الإصابة.

وسيشكل غياب أوسيمين عن المباراة المقررة غدا الأربعاء ضربة موجعة لمنتخب نيجيريا وجماهيره التي تضع كل آمالها على نجم نابولي الإيطالي لقيادة "النسور الخضراء" لتجاوز عقبة جنوب إفريقيا والاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب القاري للمرة الرابعة.

ويعاني أوسيمين (25 عاما) رأس الحربة في الهجوم النيجيري، من آلام في البطن.

ولم يسافر المهاجم الهداف أمس الاثنين مع بقية أعضاء المنتخب النيجري إلى بواكي، حيث ستقام المواجهة المرتقبة أمام جنوب إفريقيا على ملعب السلام.

كما لم يتدرب أوسيمين، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، قبل مغادرة منتخب بلاده لأبيدجان صوب بواكي.

وقال المتحدث باسم المنتخب النيجيري، بابافيمي راجي: "أكد أطباء المنتخب أنه (أوسيمين) وُضع تحت المراقبة الدقيقة وأن أحد أعضاء الفريق الطبي بقي معه في أبيدجان".

وتعرض أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي لخشونة زائدة خلال الالتحامات القوية في الفوز على أنغولا 1-0 في ربع نهائي كأس إفريقيا الجمعة الماضي، وتم استبداله في نهاية المباراة.

وسجل أوسيمين هدفا واحدا ومرر كرة حاسمة واحدة منذ بداية البطولة القارية الحالية في كوت ديفوار.

المصدر: وكالات