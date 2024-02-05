"هاتريك" فودين يقود مانشستر سيتي لقلب الطاولة على برينتفورد

قاد الجناح فيل فودين فريقه مانشستر سيتي لقلب تخلفه بهدف أمام مضيفه برينتفورد إلى فوز بنتيجة 3-1 اليوم الاثنين ضمن المرحلة الـ23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان برينتفورد الطرف البادئ بالتسجيل من خلال مهاجمه الفرنسي نيال موباي في الدقيقة 21.

وأدرك فودين هدف التعادل لمان سيتي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعاد صاحب الـ23 عاما ليفرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين آخرين ويكمل "الهاتريك" (ثلاثة أهداف)، في الدقيقتين 53 و70.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بالدوري متقدما بفارق الأهداف عن أرسنال الذي تراجع للمركز الثالث.

وبات مان سيتي على بعد نقطتين فقط من ليفربول المتصدر، علما بأن رفاق فودين يملكون في جعبتهم مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد عند 22 نقطة في الـ15.

المصدر: RT