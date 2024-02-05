بعد تكهنات بشأن رحيله.. بنزيما يظهر في تدريبات اتحاد جدة

انتظم نجم اتحاد جدة السعودي، الفرنسي كريم بنزيما في التدريبات الجماعية لفريقه وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي وضعه له المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو خلال الفترة الماضية.

وسبق أن زعمت تقارير صحفية أن بنزيما طلب الرحيل عن صفوف ناديه اتحاد جدة بسبب معاناته من ضغوطات وذلك بعد قرابة ستة أشهر من انضمامه لبطل الدوري السعودي لكرة القدم.

ولكن ظهور بنزيما في تدريبات اتحاد جدة اليوم الاثنين دحض كل هذه الإشاعات.

وخضع بنزيما (36 عاما) لبرنامج تأهيلي مع الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد استبعاده من التدريبات الجماعية من جانب المدرب غاياردو، بعد سفره إلى فرنسا وعدم انتظامه في معسكر الإمارات خلال فترة التوقف لإفساح المجال أمام مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا.

ومن المقرر أن يعود بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، من جديد للمشاركة مع الاتحاد في المباريات بصورة طبيعية مع عودة منافسات الدوري.

وأكد غاياردو أن مسألة مشاركة مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي سجل 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في الدوري السعودي، في المباريات معتمدة على جاهزيته الفنية والبدنية.

ويعد بنزيما أحد أبرز النجوم الكبار الذين وفدوا إلى الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نغولو كانتي، البرازيلي نيمار (الهلال)، الجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو ماني (النصر)، وذلك بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب