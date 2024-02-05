بيراميدز يقيل مدربه باتشيكو

أقال نادي بيراميدز مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو على خلفية تردي نتائج الفريق محليا وقاريا، وفق ما أفاد رابع الدوري المصري لكرة القدم يوم الاثنين.

ونشر بيراميدز عبر صفحته الرسمية صورة لباتشيكو وأرفقها بعبارة "باتشيكو نتمنى لك التوفيق".

واستقرت إدارة بيراميدز على اقالة باتشيكو (65 عاما) وتعيين مساعده محمود فتح الله مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وتراجعت نتائج بيراميدز في الفترة الأخيرة، حيث ودع الفريق مسابقة كأس الرابطة المصرية من الدور ربع النهائي بخسارته القاسية أمام المصري البورسعيدي 1-3، ليفشل "السماوي" مجددا في تحقيق أي لقب.

تولى باتشيكو تدريب بيراميدز في يناير 2023 خلفا لليوناني تاكيس جونياس، وقاده في 57 مباراة، ففاز في 31 وتعرض لـ12 هزيمة وتعادل في 14.

ولم يحقق باتشيكو أي لقب مع بيراميدز، حيث خسر نهائي الكأس والكأس السوبر.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في الدوري هذا الموسم برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

كما يتواجد الفريق "السماوي" في المركز الثالث في المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط متساويا مع نواذيبو الموريتاني الرابع، ومتأخرا بفارق 3 نقاط عن صاحبي الصدارة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

المصدر: وكالات