مدرب شهير يبدأ تعلم الإسبانية تمهيدا لتدريب نادي برشلونة خلفا لتشافي

بدأ المدرب الألماني الشهير هانز فليك تعلم اللغة الإسبانية من أجل الاستعداد لقيادة نادي برشلونة في الموسم المقبل خلفا للمدرب الإسباني تشافي هرنانديز.

ويبحث برشلونة عن مدرب جديد عقب إعلان تشافي أنه سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

🚨| Hansi Flick has already started learning Spanish. The German coach is seeking a new challenge in the summer and the Barça job interests him. [@cfbayern] #fcblivepic.twitter.com/qWbLXK4t4d — BarçaTimes (@BarcaTimes) February 5, 2024

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، يبحث عن خوض تحديات جديدة في مجال التدريب خلال الصيف المقبل.

إقرأ المزيد

وكشفت أن فليك بدأ يتعلم اللغة الإسبانية، كي يكون مناسبا لقيادة العملاق الكتالوني في الموسم الجديد.

وأشارت "بيلد" إلى أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، سبق وأعلن في أثناء حملته الانتخابية الأخيرة، أنه يحب المدرسة الألمانية في التدريب.

وكان فليك توج مع بايرن ميونخ بثلاثية تاريخية في العام 2020، وكان على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري الذي حقق فوزا تاريخيا على برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد رحيله عن البايرن تولى فليك تدريب منتخب ألمانيا في العام 2021 لكنه أقيل من منصبه في سبتمبر 2023 بسبب سوء النتائج.

ولم يرتبط فليك البالغ من العمر 58 عاما بأي فريق منذ رحيله عن منتخب ألمانيا.

المصدر: وكالات